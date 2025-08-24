Boşanma aşamasındaki kadına moto kuryeli tuzak! Kan donduran plan... PÖH harekete geçti

Bahçeşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu siteye moto kurye kılığında giren şahıs, eşini silahla vurarak ağır yaraladı.

Şahıs ardından silahı kendi başına dayarken, olay yerine gelen polis özel harekat ekiplerinin şahsı ikna çabası sürüyor.

Ardından şahıs olay yerinden kaçmak istediği sırada kendisini fark eden polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Silahı kendi kafasına dayayan şahıs, eşi hayattaysa teslim olacağını, değilse kendi kafasına sıkacağını söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Ekipler, silahlı şüpheliyi teslim olması için ikna çalışmalarını sürdürüyor. Yaralanan kadının ise durumunun ağır olduğu, yapılan ilk müdahalenin ardından civardaki en yakın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.