Boşanma davasına dakikalar kala kocası tarafından adliye bahçesinde öldürüldü

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, boşanma davasına dakikalar kala eşi Alaattin Keçkin tarafından adliye bahçesinde bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Neşe Keçkin’in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KAYNAK: DHA
Boşanma davasına dakikalar kala kocası tarafından adliye bahçesinde öldürüldü

Alaattin Keçkin ise polis tarafından gözaltına alındı.

Barışma teklifini reddetti

Olay, sabah saatlerinde Seferihisar Adliyesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açtı. Bunun üzerine Alaattin Keçkin, eşine barışma talebinde bulundu, ancak Neşe Keçkin bu talebi reddetti.

Adliye bahçesinde bıçakladı

Alaattin Keçkin, bu sabah, boşanma davasına dakikalar kala eşi Neşe Keçkin’i adliye bahçesinde bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsüne aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Neşe Keçkin’i Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eski başkan gözaltında

Öte yandan, suç aleti ile birlikte yakalanan Alaattin Keçkin ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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