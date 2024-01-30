Boşanma tartışması, ailelerin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

Kaynak: DHA
Boşanma tartışması, ailelerin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı
Şanlıurfa’nın bir çiftin boşanma tartışması, ailelerin de katılmasıyla taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda aralarında gelin ile 1 kişi saçmalarla, 3 kişi ise darbedilerek yaralandı.

Gaziantep’te oturan Gül Korkmaz, eşi ve aynı zamanda kuzeni olan Oktay Korkmaz’la boşanma meselesi yüzünden tartışarak Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki baba evine gitti.

Oktay Korkmaz bunu üzerine, yakınlarıyla birlikte kayınpederi ve amcası olan Ayhan Korkmaz’ın evine gitti.

Burada tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve sopa, taş ile tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ömer, Feyyaz ve Müslüm Korkmaz taş ve sopa darbeleriyle, Çiğdem ve Gül Korkmaz tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

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