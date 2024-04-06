Boşanmak isteyen damadı öldürdüler. Kayınpeder ve kayınbirader aranıyor

Kaynak: DHA
Boşanmak isteyen damadı öldürdüler. Kayınpeder ve kayınbirader aranıyor
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Uğur Yurtseven adlı bir adam boşanma işlemlerinin konuşmak için biraya geldiği kayınpederi M.S.Ş. ve kayınbiraderi K.Ş. tarafından bıçak ve tabancayla öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sularında Soğukkuyu Mahallesi'nde gerçekleşti. 33 yaşındaki Uğur Yurtseven, boşanma işlemlerini konuşmak için 65 yaşındaki kayınpederi M.S.Ş. ve 36 yaşındaki K.Ş. ile sokakta bir araya geldi. Burada, taraflar arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında Uğur Yurtseven’i tabancayla vurup bıçaklayan M.S.Ş. ve oğlu K.Ş., olay yerinden kaçtı.

Olaya şahit olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin hemen müdahale ettiği Uğur Yurtseven, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Uğur Yurtseven'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma açılırken polis baba-oğulun yakalanması için çalışmalara başladı.

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