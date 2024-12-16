Boşanmaktan vazgeçti! Ebru Gündeş'e pahalı hediye gecikmedi

Ebru Gündeş, 9 ay önce Murat Özdemir ile evlenmişti ve kısa süre önce yollarını ayıracakları iddiaları ortaya çıkmıştı.

Boşanma kararı alıp, tekrar barışmaya karar veren çift, evliliklerine yeniden bir şans verdi. Magazinburada'nın haberine göre, Sarıyer'de sakin bir mekanda bir araya gelen çift, Güven Yüreyi'nin şarkıları eşliğinde aşklarını yeniden pekiştirdi.

TEK TAŞ PIRLANTA İDDİASI

Evliliklerindeki olumsuz havayı romantik bir geceyle dağıtan çift, aralarındaki bağı daha da kuvvetlendirdi. Bunun yanı sıra, Murat Özdemir'in barışma hediyesi olarak Ebru Gündeş’e zarif bir tek taş pırlanta aldığı iddia ediliyor.