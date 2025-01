Bosch, bakteriyel menenjite karşı hızlı PCR testi geliştirdi

Bosch Healthcare Solutions (BHCS), bakteriyel menenjite karşı geliştirdiği hızlı PCR testi ile sağlık alanında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Vivalytic Bacterial Meningitis, 1 saatten kısa bir sürede, bakteriyel menenjitin en sık görülen 6 etkenini tespit ederek, acil durumlardaki tedavi süreçlerine hız kazandırıyor. Test, tıbbi personelin yaşam kurtarıcı müdahalelerde bulunabilmesi için doğru sonuçları hızlı bir şekilde sunuyor.

Bakteriyel menenjit, hızla tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabilen bir hastalık olarak, hemen müdahale gerektiriyor. Doktor Stefan Zimmermann, bakteriyel menenjitin, zaman kaybedilmeden antibiyotik tedavisi ile tedavi edilmesi gerektiğini belirtiyor. Vivalytic Bacterial Meningitis testi, yüksek hassasiyetle 6 önemli patojeni tespit eder ve bu sonuçlar, hastaların tedaviye başlamasını sağlayacak kadar hızlı.

Testin, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli ve Listeria monocytogenes gibi bakterileri kapsadığı belirtiliyor. Bu patojenler, farklı yaş gruplarında değişen enfeksiyonlara yol açmakta. Yenidoğanlar ve küçük bebekler için Streptococcus agalactiae, Escherichia coli ve Listeria monocytogenes tehdit oluştururken, genç yetişkinler ve yaşlılar Neisseria meningitidis ve Streptococcus pneumoniae'ye karşı daha savunmasız.

Testin, PCR teknolojisinin sağladığı yüksek hassasiyetle, hastalara hızlı ve doğru sonuç sunduğu belirtiliyor. Klinik olarak, bakteriyel menenjite yönelik doğru bir tedavi başlatmak için bu testin, sıklıkla Liquor testi ve antibiyotik tedavisi ile kombine edilmesi gerekmektedir. Böylece, hastaların tedaviye erken başlaması sağlanabilir.

BAKTERİYEL MENENJİT: KÜRESEL TEHDİT VE HIZLI MÜDAHALE

Bakteriyel menenjit, genellikle solunum yolu enfeksiyonları sonucu vücuda giren bakterilerle başlar ve kan dolaşımı aracılığıyla beyin ve omuriliğe ulaşır. Bu enfeksiyon, kulak enfeksiyonları ya da sinüs enfeksiyonları gibi komşu organlardan da geçebilir. Dünya genelinde, her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişi bakteriyel menenjite yakalanıyor ve bu hastalığın büyük kısmı, 5 yaş altındaki çocukları etkiliyor. Semptomlar arasında baş ağrısı, dikkat bozukluğu, ateş ve sert boyun yer alıyor. Tedavi edilmediğinde, hastaların yüzde 50’si ölüm riskiyle karşı karşıya kalmakta.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2030 yılına kadar bakteriyel menenjiti dünyada kontrol altına almayı hedefliyor. Konjugat aşılar ve gelişmiş tıbbi tedaviler sayesinde, menenjit nedeniyle ölümler 1961’de yüzde 32 iken, 2010 sonrasında yüzde 15’e düştü. Ayrıca, antibiyotik tedavisinin yanı sıra, iltihap önleyici tedaviler de tedavi sürecinde etkin bir şekilde kullanılmakta.

VİVALYTİC: KOLAY KULLANIM VE YÜKSEK GÜVENLİK

Vivalytic Bacterial Meningitis testinin en büyük avantajlarından biri, testin kullanımının son derece basit olmasıdır. Tıbbi personel, kısa bir eğitimle bu testi rahatlıkla uygulayabiliyor. Test, analiz cihazına yerleştirilen kartuşla otomatik olarak çalışır ve sonuçlar 1 saat içinde elde edilir. Bunun yanı sıra, testin All in One Platformu sayesinde, sağlık çalışanları için enfeksiyon riski minimize edildiği belirtiliyor.

Bosch Healthcare Solutions, Vivalytic Bacterial Meningitis testi için CE işaretini almış olup, test, Randox Laboratories ve R-Biopharm gibi satış ortakları üzerinden temin edilebilmektedir. Bu hızlı ve etkili test, özellikle acil servislere ve hastanelere büyük bir katkı sağlamakta.