Boston Celtics New York Knicks'i farklı mağlup etti!

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Boston Celtics New York Knicks'i farklı mağlup etti!

Boston Celtics, NBA Doğu Konferansı Play-Off yarı final serisi 3. maçında New York Knicks'e konuk oldu. Yeşil-beyazlılar, mücadeleden 115-93 galip ayrıldı ve seriyi 2-1'e taşımayı başardı.

NBA Doğu Konferansı Play-Off yarı final serisi 3. maçında New York Knicks ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. Madison Square Garden'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Boston Celtics, 115-93'lük skorla kazandı.

Maçı baştan sona üstün götüren ve üç sayılık yüzdesinde ilk 2 maçtaki kötü oranının aksine başarılı olan Boston Celtics, Knicks'in maça ortak olmasına hiç izin vermedi ve 22 sayı farkla kazandı.

Boston Celtics'te Jayson Tatum 22 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle oynadı. Payton Pritchard 23, Jaylen Brown 19, Derrick White 17, Al Horford 15 sayı ile mücadele etti.

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New York Knicks'te Jalen Brunson'ın 27 sayısı, Karl-Anthony Towns'ın 21 sayı ve 15 ribaundluk mücadeleleri galibiyet için yeterli olmadı.

Evinde oynadığı ilk 2 maçı kaybeden son şampiyon Boston Celtics, deplasmandaki ilk maçı kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi.

İki takım arasındaki 4. maç, 13 Mayıs gece 02.30'da yine Madison Square Garden'de oynanacak.

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