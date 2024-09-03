Boston Scientific hisseleri şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boston Scientific hisseleri şaşırttı

Tıbbi cihaz üreticisi Boston Scientific Corporation (BSX) hisseleri ürün ve finansal performansıyla yükselişe geçti.

Şirket tıbbi cihazlar geliştirir, üretir ve pazarlar. Birincil segmentleri arasında MedSurg (endoskopi, üroloji ve nöromodülasyon) ve Kardiyovasküler (kardiyoloji ve periferik müdahaleler) yer alır. Analistlere göre, BSX'in yenilikçi ürün hattının gelecekte birçok farklılaştırılmış ürün lansmanı üretmesi bekleniyor.

Şirketin mali performansı uzun vadeli iç beklentileri aşıyor. Şirketin yaklaşan hisse başına kazançlarının çeyrek için 0,58 dolar olması öngörülüyor, bu da bir önceki yıla kıyasla %16'lık bir artış anlamına geliyor. Konsensüs tahmini, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,3 artışla 4,03 milyar dolar gelir öngörüyor. Analistler, tüm yıl için hisse başına 2,40 dolar kazanç ve 16,3 milyar dolar gelir öngörüyor, bu da sırasıyla 2023'e kıyasla %17,1 ve +%14,2 büyümeyi yansıtıyor.

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