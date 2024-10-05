BOTAŞ Genel Müdürlüğüne yeni isim

Kaynak: AA
BOTAŞ Genel Müdürlüğüne yeni isim

BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdulvahit Fidan atandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Abdulvahit Fidan atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararı, Resmi Gazete'de duyuruldu.

Abdulvahit Fidan, daha önce BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürütmekteydi ve şimdi asaleten bu göreve atanmış oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Fidan, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat Teorisi alanında tamamladı. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Uluslararası İlişkiler üzerine de uzmanlık sahibi.

İngilizce bilen Fidan, BOTAŞ bünyesinde mühendislikten başlayarak müdür, daire başkan yardımcısı, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştu.

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