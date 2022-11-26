Gülse Birsel’in botoksları alay konusu oldu. Botoks yapanları ti’ye almıştı 

Yalan Dünya, Avrupa Yakası, Jet Sosyete ve Aile Arasında gibi pek çok sevilen işe imza atan senarist ve oyuncu Gülse Birsel'in botoks yapanları ti’ye aldığı videosu sosyal medyaya damga vurmuştu. 2018 yılında botoks yaptırdığını itiraf eden Gülse Birsel'in botokslarını yenilediği fark edildi.

Geçmişte sosyal medya hesabından botoks filtreli bir paylaşım yapan Gülse Birsel çektiği video ile botoks yaptıranlarla dalga geçmişti.

Yüzüne estetik yaptırdığını söyleyen ünlü oyuncunun botokslu hali sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edildi.

Bazı kullanıcılar Birsel’in botoks yaptıran insanları ti’ye aldığı videosunu paylaşarak eleştirdi.

