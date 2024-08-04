Botsvana hükümeti bedava spor salonları açacak

Francistown Şehir Meclisi Belediye Başkanı Godisang Radisigo, Xinhua ile yaptığı son röportajda, açık hava topluluk spor salonunun, Güney Afrika ülkesinin ikinci büyük şehrinin topluluğu ve yoldan geçenler için bir mucize olduğunu söyledi. En az 5.000 kişinin bu tesisten faydalanabileceğini söyledi.

otsvana'nın ikinci büyük şehri olan Francistown'un düşük gelirli ve yüksek nüfuslu semti Block 7'nin yakınında bulunan parklara geçen yılın başlarında çeşitli spor ekipmanları yerleştirilmişti.

Block 7 topluluğundan yarı profesyonel bir softbol oyuncusu olan 43 yaşındaki Raboijane, 430 kilometre uzunluğundaki Gaborone-Francistown otoyolunun dibinde bulunan spor salonunu her gün ziyaret eden çok sayıda spor tutkununa katılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Botsvana için 2023 ülke hastalık görünümü, Botsvana'nın 2019'daki ölümlerin %46'sını oluşturarak yüksek bir NCD yüküne sahip olduğunu gösterdi. Rapora göre, ülkede kardiyovasküler hastalık, kronik solunum yolu hastalığı, kanser ve diyabet olmak üzere dört büyük NCD'de yaşa göre standartlaştırılmış ölüm oranı 2021'de erkeklerde 100.000'de 934, kadınlarda ise 713 olarak tespit edildi.