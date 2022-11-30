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Meteoroloji’den kar, fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji bugünkü hava tahmin raporuna göre, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise fırtına tahmini yapıldı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:35
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Meteoroloji’den kar, fırtına ve sağanak yağış uyarısı
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TELE1'de yer alan bilgilere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, (Ardahan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Yağışların, Muğla ve Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve İstanbul ile Bilecik’in güney, Kocaeli’nin batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor  Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya’da yer yer kuvvetli olmak üzere, Batı Akdeniz ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir’in batısı ile Sivas’ın doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Ardahan hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl, Tunceli, Elazığ, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve gece saatlerinde il merkezi kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Gaziantep ve Kilis hariç) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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