Bournemouth, Premier Lig’de yenilmezlik serisini 11 maça çıkarttı

Serkan Talan
Bournemouth, Premier Lig’de yenilmezlik serisini 11 maça çıkarttı

Bournemouth, Premier Lig’de yenilmezlik serisini 11 maça çıkararak rekor kırdı ve Nottingham Forest’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Premier Lig’de müthiş bir form grafiği yakalayan Bournemouth, teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde tarihi bir başarıya imza atıyor. Son olarak Vitality Stadyumu’nda Nottingham Forest’ı 5-0 mağlup eden ekip, bu sonuçla yenilmezlik serisini 11 maça çıkararak kulüp rekorunu kırdı. Sezonun sürpriz ekiplerinden Forest maçtan önce ligin üçüncü sırasında yer alıyordu.

Dango Ouattara’nın hat-trick yaparak damga vurduğu maçta, Justin Kluivert de bir gol ve bir asistle yıldızlaştı. Maçın açılışını 9. dakikada Kluivert’in 25 metreden kaydettiği harika gol yaptı. Bournemouth, ikinci yarıda adeta şov yaptı; Ouattara 55 ve 61. dakikalarda iki golle farkı açtı. Antoine Semenyo ise uzatma dakikalarında attığı golle maçı tamamladı.

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AVRUPA HAYALİ GERÇEK Mİ OLUYOR?

Bournemouth taraftarları, maç boyunca “Avrupa turnesi” şarkılarıyla stadyumu inletti. Takımın sergilediği hızlı, yaratıcı ve gol odaklı futbol, birçok büyük ekibe korkulu rüyalar yaşattı. Newcastle, Arsenal ve Manchester City gibi devleri mağlup eden Bournemouth, bu performansıyla lider Liverpool’u ağırlayacağı maç öncesi umut verdi.

Teknik direktör Iraola’nın ekibi, kaleci Kepa Arrizabalaga’nın liderliğindeki savunma hattı, enerjik orta saha oyuncuları ve üretken hücum hattıyla dikkat çekiyor. Avrupa potasına girmek artık yalnızca bir hayal değil, somut bir hedef haline gelmiş durumda.

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FOREST İÇİN KABUS GİBİ GÜN

Sezonun flaş takımı Forest ise bu mağlubiyetle büyük bir sarsıntı yaşadı. Teknik direktör Nuno Espirito Santo’nun öğrencileri, savunmadaki gevşeklikleri ve hücumdaki etkisizlikleriyle hayal kırıklığı yarattı. Özellikle kaleci Matz Sels ve savunma oyuncusu Murillo, hatalarıyla öne çıktı.

Anthony Elanga, Forest adına çabalasa da sonuç getiremedi. Ancak Nuno, bu mağlubiyetin ardından panik reaksiyonlar vermek yerine ekibini toparlamaya odaklanacağını belirtti.

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