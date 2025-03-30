Boykot çağrısına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, siyaset bilimci, BUPAR Araştırma Genel Direktörü Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz hakkında Halk TV'deki bir yorumu nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, Onur Alp Yılmaz'ın Halk TV'deki bazı söylemlerinin "halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik" olduğu ileri sürüldü. Açıklamada Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ONUR ALP YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz, dün CHP'nin Maltepe'de düzenlediği miting sırasında katıldığı Halk TV canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belli firmalara yönelik boykot çağrısına ilişkin konuşurken şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Böyle bir ekonomide siz sadece belli markaları boykot ettirirseniz ne olur? Bu markalar zarar etmiş olur sadece. Genel tüketimde bir düşüş olmaz. Bu da ekonominin bedel ödemesi anlamına gelmez. Halkın bedel ödemesi anlamına gelir. Neden, bu firmalar zarar ettiğinde gidip sayın cumhurbaşkanına 'CHP'li belediyelere kayyum atamayın, başkanları tutuklamayın" demeyecekler. Onun yerine diyecekler ki 'Biz senin yerine inisiyatif aldık, irade ortaya koyduk zarar ettik. Sen bize yeni iyilikler yap, yeni ayrıcalıklar yap.'

İktidara yakın isimlerin hep söylediği bir şey var ya 'Ekonomik kriz varsa bu kafeler neden dolu?'. O kafeler neden oldu? İnsanlar tasarruf etseler de bir şey alamayacaklarını bildiği için 'en azından arkadaşlarımla sosyalleşeyim' diyorlar. Çünkü öbür durumda ne ev ne araba alabiliyorlar. İşte bu bağlamda bu tüketimi belli günlerde sıfıra yaklaştırmak iktidar açısından dah caydırıcı olacaktır. Amaç bu firmaları batırmak değilse, -çünkü battığı anda başka teşvikler alacaklar- mesele iktidara geri adım attırmaksa genel tüketimi düşürmek çok daha doğru bir yol."