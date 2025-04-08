Boykot listesindeydi! Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı o mekana gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de protestolar başlamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise boykot çağrısında bulunmuştu. Boykot listesinde yer alan mekanlardan biri de Nusret idi. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Nusret Gökçe ile poz verdi.

NUSRET’TE DOSTLARINI AĞIRLADI

Sosyal medyada az kullanan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Nusret'te dostlarını ağırladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Necati Şaşmaz Nusret Gökçe ile birlikte verdiği pozu da sosyal medya hesabından paylaşınca gündem oldu. 2 yıldan sonra ilk kez paylaşım yapan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ına fanlarından beğeni ve yorum yağdı.

Kimileri oyuncuya beğeni yağdırırken kimileri ise boykot listesinde yer alan mekandan paylaşım yapmasına dikkat çekti.