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Böyle bir vaka daha önce hiç görülmedi

Testislerinde ağrı ve şişlik olan gencin ultrason sonuçları doktorları şok etti. İşte ayrıntılar

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 13:06
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Böyle bir vaka görülmedi

Böyle bir vaka daha önce hiç görülmedi
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Hindistan'da testislerinde ağrı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden 26 yaşındaki gencin ultrason sonuçları herkesi şaşkına döndürdü. Delhi bölgesinde yaşayan adı açıklanmayan 26 yaşındaki bir genç adam sağ testisindeki şiddetli ağrı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Adamın sağ testine ait ultrason görüntülerinde 'dans eden solucanlar' internette kısa sürede gündem oldu.

Testis torbasında ağrı, şişkinlik ve ateşle hastaneye başvuran adamın özel bölgesinde iplik benzeri solucanların olduğu ortaya çıktı. Raporda, solucanların Wuchereria bancrofti türünün sivrisinek yoluyla bulaşan nematodları (yuvarlak solucanlar) olduğu ifade edildi.

Sivrisinek yoluyla yerleşen ve tedavi edilmezse kan kanallarında altı ila sekiz yıla kadar yaşamayı başaran solucanların üreyebildikleri belirtildi.Tedavi altına alınan adamın üç haftalık yoğun ilaç tedavisinin sonrasında solucanlardan tamamen kurtulmayı başardı. Testis torbasında tedavinin sonucunda çekilen ultrason görüntüleri ise "parti bitti" diyerek gösterildi.

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