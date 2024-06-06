Böyle iş görülmedi! Oyundaki mağazaya yüksek maaşlı eleman aranıyor

İsveç kökenli mobilya üreticisi IKEA, dijital platformlardaki mevcudiyetini artırma yolunda önemli bir adım attı. Şirket, popüler oyun platformu Roblox üzerinde kurduğu sanal mağaza için 10 yeni çalışanın istihdam edileceğini açıkladı. İşe alınacak bu bireyler, mağazanın çeşitli departmanlarında yer alacak, sanal ortamda mobilya montajı yapacak ve müşterilere dijital köfte sunumu gerçekleştirecekler.

DİJİTAL EVRENDE GENİŞLEYEN TEKNOLOJİ MARKALARI

Disney, Epic Games ve Meta gibi teknoloji devleri, günlük hayatımızı dijital dünyaya taşıma noktasında çabalarını sürdürürken, IKEA da bu akıma dahil oldu. Roblox'ta açtığı sanal mağaza için 10 kişilik bir ekip kurmayı hedefleyen firma, bu pozisyonlar için rekabetçi ücretler teklif ediyor. IKEA'nın bu hamlesi, sanal gerçeklik ve oyun dünyasında marka bilinirliğini ve etkileşimini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

IKEA, İngiltere ve İrlanda'daki uzaktan çalışma imkanı sunan yeni pozisyonlar için saatte 13,15 sterlin ödeme yapacağını duyurdu. Bu ücret, mevcut döviz kurlarıyla 545 Türk Lirasına denk geliyor. Şirketin belirlediği bu ücret, İngiltere'de yürürlükte olan 11,44 sterlinlik asgari ücretin üzerinde bir maaş teklifi anlamına geliyor. IKEA'nın yayınladığı iş ilanında, çalışanların departman değişikliği yapma, becerilerini geliştirme ve terfi etme gibi kariyer fırsatlarına sahip olacakları vurgulanıyor. Ayrıca, şirketin değerlerine uygun adayları işe almayı tercih ettiği ve CV'deki niteliklerden ziyade bireylerin şirket kültürüne ve değerlerine olan uyumuna önem verdiği belirtiliyor.