Böyle koca olur mu? Paylaştığı görüntü tartışma yarattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Böyle koca olur mu? Paylaştığı görüntü tartışma yarattı

Hindistan'da sosyal medyada paylaşılan ve genç bir kadının yaşlı bir adamı 'kocam' olarak tanıttığı video, kullanıcılar arasında geniş çapta tartışma yarattı.

Böyle koca olur mu?

Video, genç kadının yaşlı adamla birlikte kameraya gülümserken poz verdiği ve adamı 'kocam' diye tanıttığı anları içeriyor.

Sosyal medya kullanıcıları, videoyu altı gün içinde yarım milyondan fazla beğeniyle karşıladı. Ancak, birçok kullanıcı videonun gerçekliğini sorgulayarak, bunun sadece beğeni ve ilgi toplamak için yapılmış bir kurgu olabileceğini dile getirdi.

kocam2.jpg

Bazı yorumcular, gördükleri karşısında şaşkınlıklarını ve rahatsızlıklarını ifade ederken, diğerleri ise görüntülerin sahte olmasını umduklarını belirtti. Bu olay, sosyal medyanın gerçeklik algısını nasıl etkileyebileceği ve kullanıcıların bu tür içeriklere nasıl tepki verebileceği konusunda önemli bir tartışma başlattı.

Son Haberler
130 polisle zehir baskını Gündem
130 polisle zehir baskını
MİT'ten Suriye'de yaşananla ilgili açıklama Gündem
MİT'ten Suriye'de yaşananla ilgili açıklama
Ziraat Bankkart Eray'ı bıraktı Spor
Ziraat Bankkart Eray'ı bıraktı
Kerem Aktürkoğlu yerle bir oldu Spor
Kerem Aktürkoğlu yerle bir oldu
Muğla'da feci kaza. Yaralılar var Yerel Haberler
Muğla'da feci kaza. Yaralılar var
Sinan ateş davasında gerginlik. Ayşe Ateş'in avukatları dışarı çıkarıldı Gündem
Sinan ateş davasında gerginlik. Ayşe Ateş'in avukatları dışarı çıkarıldı
Narenciye ülkesi Türkiye'de limonun yeni fiyatına inanamayacaksınız Ekonomi
Narenciye ülkesi Türkiye'de limonun yeni fiyatına inanamayacaksınız