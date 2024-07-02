Böyle koca olur mu? Paylaştığı görüntü tartışma yarattı

Böyle koca olur mu?

Video, genç kadının yaşlı adamla birlikte kameraya gülümserken poz verdiği ve adamı 'kocam' diye tanıttığı anları içeriyor.

Sosyal medya kullanıcıları, videoyu altı gün içinde yarım milyondan fazla beğeniyle karşıladı. Ancak, birçok kullanıcı videonun gerçekliğini sorgulayarak, bunun sadece beğeni ve ilgi toplamak için yapılmış bir kurgu olabileceğini dile getirdi.

Bazı yorumcular, gördükleri karşısında şaşkınlıklarını ve rahatsızlıklarını ifade ederken, diğerleri ise görüntülerin sahte olmasını umduklarını belirtti. Bu olay, sosyal medyanın gerçeklik algısını nasıl etkileyebileceği ve kullanıcıların bu tür içeriklere nasıl tepki verebileceği konusunda önemli bir tartışma başlattı.