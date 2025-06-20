Böyle müjde görülmedi: Sultanbeyli Belediyesi nikah salonları ücretsiz olacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Böyle müjde görülmedi: Sultanbeyli Belediyesi nikah salonları ücretsiz olacak

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, belediyeye bağlı nikah salonlarının evlenecek çiftlere ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, evlenecek çiftlere müjdeyi verdi. Başkan Tombaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, belediyeye bağlı nikah salonlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

HAFTANIN HER GÜNÜ SALONLAR ÜCRETSİZ

Söz konusu teklif, Sultanbeyli Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda da kabul edilerek resmiyet kazandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Tombaş, "Sultanbeyli'de ikamet eden vatandaşlarımızdan, hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin nikah salonu tahsis ücreti artık alınmayacak. Böylece, evlenecek çiftlerimize kısmen de olsa maddi katkı sunmuş olacağız. Hayırlı olsun. Evlenecek tüm çiftlerimize şimdiden ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

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