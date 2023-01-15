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Andrea Pirlo olay açıklamalarda bulundu

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 20:05
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Böyle olacaksa hiç oynamayalım: Andrea Pirlo flaş açıklamalarda bulundu

Andrea Pirlo olay açıklamalarda bulundu
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, karşılaşmanın ardından konuştu.
 

BİZİM OYNAMAMIZA GEREK YOK

-Söylenecek çok bir şey yok. Son pozisyonda olanları herkes gördü. Bütün hafta çalışmamızı bu şekilde baltalayacak şeyler olacaksa, biz maçlara boşuna gelmeyelim. Bazı şeyler önceden tayin ediliyorsa, bizim oynamamıza gerek yok. Ligin bütün maçlarında bu sıkıntılar oluyor. Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük takımların maçlarında olmuyor. Bütün maçların araştırılması ve sorgulanması gerektiğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

TEK DÜŞÜNCEM BURADA OLMAK

-Şu anda Fatih Karagümrük'ün hocasıyım. Şu andaki tek düşüncem burada olmak. Önümüzde bir süreç var. Bir gelişme olunca bunu öğrenirsiniz.

YAPMASI GEREKENİ YAPIYOR

-İlk yarının sonunda Kazım Kazım'ın 2 stoperin arasında yalnız kaldığını görünce, 2 kanat oyuncumuzu kendisine yaklaştırmak istedik. Böyle olunca da biraz daha rahatladı. Borini yapması gerekeni yapıyor. Ön taraftar oynuyor ve gollerini atıyor. Çok çalışkan bir oyuncu. Sezonun henüz yarısındayız. Bir yarı daha var ve takıma katkı verecektir diye düşünüyorum.

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