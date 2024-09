Böyle rezillik görülmedi. Yeni klibinde vücudunu sergiledi

Tate McRae’nin son müzik videosu, gardırop bütçesi konusunda oldukça mütevazı bir çizgide ilerliyor gibi görünüyor. Kanadalı pop yıldızı, Britney Spears ve The Pussycat Dolls gibi ikonik isimlerden esinlendiği yeni şarkısı "It’s OK, I’m OK" için hazırlanan klibinde cesur bir şekilde soyunarak dikkat çekiyor.

Bu yeni tekli, ILYA, Savan Kotecha ve Ryan Tedder gibi müzik dünyasının önemli prodüktörleriyle birlikte ortaya kondu ve şarkının içeriği, McRae'nin eski sevgililerine yönelik net bir mesaj içeriyor: Artık onların etkisinden kurtulmuş ve kendi yoluna devam etmeye hazır. Şarkının güçlü sözleri ve özgüven dolu havası, McRae'nin müziğindeki dönüşümün bir işareti olarak da değerlendirilebilir.

Hayranlar, Tate McRae'nin bu videosunu izler izlemez, Britney Spears’ın “I Wanna Go” ve “Womanizer” gibi unutulmaz kliplerine yapılan göndermeleri fark ettiler. Ayrıca, Pussycat Dolls’un “When I Grow Up” adlı şarkısının klibine de görsel benzerlikler bulunması, McRae’nin pop kültürüne atıfta bulunarak, bu mirası sahiplenmek istediğini gösteriyor. Klibin bir sahnesinde McRae, sadece doğum günü kostümüyle kameraya şaka yaparken tutuklanıyor. Bu cesur ve mizahi yaklaşım, pop müzik dünyasında ikonik anlar yaratmayı hedefleyen bir tercih olarak öne çıkıyor.

Tate McRae, bu yeni albümünü tanıtmak amacıyla Kasım ayında dünya turnesine çıkacak. Turne kapsamındaki önemli duraklardan biri ise The Kid Laroi’nin memleketi olan Avustralya ve Yeni Zelanda olacak. Bu durum, McRae ve The Kid Laroi arasındaki yakın ilişkiden ötürü dikkat çekiyor. Yılın başlarında ikili birlikte bazı selfie'ler paylaşmış ve bu paylaşımlar, hayranlar arasında aşk söylentilerinin yayılmasına neden olmuştu. Laroi, bu söylentileri bir adım ileri taşıyarak, bir konseri sırasında McRae'den bahsetmişti.

Nisan ayında Dublin’de gerçekleşen bir konser sırasında, Laroi, seyircilere kız arkadaşının o gece kalabalığın arasında olduğunu duyurdu ve şunları söyledi: "Bu gece burada kız arkadaşım var ve herkesin olabildiğince yüksek sesle bağırmasını istiyorum çünkü sıkıcı görünmek istemiyorum." Konser sırasında hayranlar, sahnenin kenarından sarkan ve sevgilisinin bu samimi anlarına kıkırdayarak tepki veren McRae'yi kaydetmeyi başardı. Laroi ise şakayla karışık bir uyarıda bulunarak, "Eğer bunu yüksek sesle söylemezseniz, beni utandıracaksınız" diye ekledi. İkili arasındaki bu sempatik etkileşim, hayranlar arasında büyük ilgi topladı.

2024'ün başlarında McRae, ünlü radyo programcısı Zane Lowe ile gerçekleştirdiği bir röportajda, Laroi ile olan profesyonel ilişkisine de kısaca değindi. McRae, Laroi'nin müzik tutkusunu överek, "Ona gerçekten hayranım, onun olağanüstü bir sanatçı olduğunu düşünüyorum" dedi. Bu açıklama, ikilinin sadece romantik değil, aynı zamanda profesyonel bir bağla da birbirlerine destek olduklarını gözler önüne seriyor.

Tate McRae, daha önce hokey oyuncusu Cole Sillinger ile bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişki, 2021 yılında başlamış ve 2023’e kadar devam etmişti. Bir röportajında McRae, Sillinger’in onun ilk ünlü aşkı olduğunu tatlı bir dille ifade etmişti. Ancak, iki yıllık beraberliklerinin ardından yollarını ayırdılar ve McRae, kariyerine odaklanarak müzik dünyasında kendine yeni bir sayfa açtı.

Tate McRae, hem müzik kariyerinde hem de kişisel hayatında cesur adımlar atarak, hayranlarına ilham vermeye devam ediyor. Onun bu cesur ve özgüven dolu duruşu, pop müziğin ikonları arasında yerini sağlamlaştırma yolunda hızla ilerlediğinin bir göstergesi.