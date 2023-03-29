Harvard Üniversitesi uzmanları açıkladı. Böyle uyumak ömrü 5 yıl uzatıyor

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları uykuyla ilgili yaptığı çalışmadan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırma ekibi, düzenli olarak kaliteli gece uykusu çeken erkeklerin diğerlerine kıyasla neredeyse 5 yıl daha uzun yaşayabildiğini saptadığı bildirildi.

Harvard Üniversitesi'nden klinik araştırmacı Dr. Frank Qian, “Bence bu bulgular, sadece belli bir süre boyunca uyumanın yeterli olmadığını vurguluyor” diye konuştu:

“Gerçekten dinlendirici bir uyku çekmeniz, uykuya dalma ve uykuda kalmayla ilgili az sorun yaşamanız gerekiyor.”

HAFTADA EN AZ 5 GÜN UYANDIKTAN SONRA DİNLENMİŞ HİSSETMEK

Araştırmada, 2013 ve 2018 arasında ABD'deki Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi adlı geniş çaplı bir çalışmaya katılan yurttaşların verileri incelendi. Bu ölümlerin yüzde 30'u kardiyovasküler hastalıklara, yüzde 24'ü kansere ve yüzde 46'sı da diğer nedenlere bağlıydı.

Bulgular, tüm bu nedenlere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 8'inin kötü uyku düzeniyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bu veriler, yüzde 54'ü kadın ve ortalama yaşı 50 olan 172 bin kişiyi içeriyordu ve bu kişilerin genel sağlık durumlarıyla uyku alışkanlıklarına dair bilgiler veriyordu.

Katılımcılar ortalama 4,3 yıl takip edilmişti ve bu süre zarfında 8 bin 681 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarından 9 sağlıklı yaşam önerisi:

-Kadınlarda ise bu sayı iki yıl olarak belirlendi.

-Öte yandan, tek başına uyku miktarının yeterli olmadığı, önemli olanın uyku kalitesi olduğu vurgulandı.

-Ekip, daha iyi uyku alışkanlıkları olan gençlerin erken ölme ihtimalinin de daha düşük olduğunu tespit etti.

-Araştırmacılar kaliteli uykuyu şu faktörlere dayandırdı:

-Herhangi bir uyku ilacı kullanmamak

-Haftada en az 5 gün uyandıktan sonra dinlenmiş hissetmek

-Gecede 7 ila 8 saatlik ideal uyku süresini tamamlamak

-Haftada en fazla iki kez uykuya dalmakta zorluk çekmek

-Haftada en fazla iki defa uykunun bölünerek kaçması

Araştırmada, 2013 ve 2018 arasında ABD'deki Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi adlı geniş çaplı bir çalışmaya katılan yurttaşların verileri incelendi.

Bu veriler, yüzde 54'ü kadın ve ortalama yaşı 50 olan 172 bin kişiyi içeriyordu ve bu kişilerin genel sağlık durumlarıyla uyku alışkanlıklarına dair bilgiler veriyordu.

Katılımcılar ortalama 4,3 yıl takip edilmişti ve bu süre zarfında 8 bin 681 kişi kayatını kaybetmişti.

Bu ölümlerin yüzde 30'u kardiyovasküler hastalıklara, yüzde 24'ü kansere ve yüzde 46'sı da diğer nedenlere bağlıydı.

Bulgular, tüm bu nedenlere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 8'inin kötü uyku düzeniyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi'nden klinik araştırmacı Dr. Frank Qian, "Bence bu bulgular, sadece belli bir süre boyunca uyumanın yeterli olmadığını vurguluyor" diye konuştu:

Gerçekten dinlendirici bir uyku çekmeniz, uykuya dalma ve uykuda kalmayla ilgili az sorun yaşamanız gerekiyor.