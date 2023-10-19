Boynuz darbesiyle 2 metre havaya fırladı

DHA'nın haberine göre, Bağlar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvanların bulunduğu bölüme bakım için giren üretici, sırtı dönük haldeyken bir boğanın saldırısına uğradı.

Boğa, arkasından yaklaştığı üreticiyi boynuz darbesiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlattı. Yere düşen üreticiyi, çiftlik çalışanları kurtardı.

Yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde üreticinin hayvanların yanına gelmesi, boğanın saldırısı sonucu havaya fırlayıp yere düşmesi ve çalışanların üreticiyi kurtarması yer aldı.