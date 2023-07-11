Boz ayının çöp keyfi

Editör: Erhan SONGÜR

Ormanlık alanda yiyecek bulamayan bir boz ayı Şenkaya ilçesinde çöplerin döküldüğü alana geldi.

Etraftaki insanları kale almayan boz ayı çöplerdeki yiyecekleri afiyetle yedi. Aç karnını bir güzel doyuran ayının bu anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bu olaya tanık olan bir vatandaş "Ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar ve diğer yaban hayvanları çöplerin toplandığı alanı koklaya koklaya buluyor. Burada karınlarını doyuruyorlar. Yetkililer ormanlık alanın uygun kesimlerine yiyecek bıraksa ayılar da ilçe merkezine inmez" yorumunu yaptı.