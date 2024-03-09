‘Bozdoğan-10’ operasyonu: DHKP/C ve MLKP'li 20 kişi tutuklandı

Kaynak: AA
‘Bozdoğan-10’ operasyonu: DHKP/C ve MLKP'li 20 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-10" operasyonlarında 20 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadelemiz, son terörist yok edilene kadar kararlılıkla sürdürülecek." dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı olarak düzenlenen "Bozdoğan-10" operasyonlarında 20 kişinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, operasyonlarda elde edilen bilgileri şöyle aktardı:

"DHKP/C terör örgütüne mensup 'aranan' şahısların ihtiyaçlarını gideren, silah ve mühimmat temin eden, örgütsel belgeleri taşıyan 11 kişi yakalandı. MLKP terör örgütüne mensup, örgütün 'şehitler ayı' olarak nitelendirdiği kasım ayında, örgüt adına eylem yaparken ölen şahısların anma törenlerine katılan, sosyal medyada örgüt propagandası yapan 9 kişi yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel belge ele geçirildi. İstanbul Başsavcılığımıza ve operasyonları başarıyla yapan polislerimize teşekkür ediyorum."

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