“Bozkırın Tezenesi” 'Neşet Ertaş’ dünyadan göçeli 12 yıl oldu

1938 yılında Kırşehir'de dünyaya gelen Neşet Ertaş’ın babası bağlama ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne Ertaş. Sekiz yaşına kadar Kırtıllar Köyü'nde yaşayan halk ozanı daha sonra ailesi ile beraber İbikli Köyü'ne taşındı. Daha 12 yaşındayken annesini kaybeden Neşet Ertaş, babası Arzu adında bir kadınla evlenince Yozgat'ın Yerköy ilçesine yerleşti.

İlkokula gittiği yıllarda önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrenen Ertaş, babası ile birlikte yörenin düğünlerinde sazı ile çalıp sesi ile türküler söylemeye başladı. Ertaş, etkilendiği tek kişinin babası Muharrem Ertaş olduğunu söyler. Kendi ifadesi ile şu şekilde ifade eder:

''Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız.''

İSTANBUL’DA İLK PLAĞINI ÇIKARDI

Ah Yalan Dünya', 'Gönül Yarası', 'Zülüf Dökülmüş Yüze', 'Niye Çattın Kaşlarını' ve 'Mühür Gözlüm' adlı parçaların da aralarında olduğu unutulmaz eserlere imza atan 'Bozkırın Tezenesi' lakaplı Neşet Ertaş, Kırşehir'den sonra iki yıl da Kırıkkale'de bulunduktan sonra 1957 yılının sonunda İstanbul'a gelerekilk plağını 'Neden Garip Garip Ötersin Bülbül' adı ile babası Muharrem Ertaş'a ait bir türküyle çıkardı.

İki yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra Ertaş Ankara'ya taşınarak sahne hayatına burada devam etti.

GAZİNODA TANIŞTIĞI KADINLA EVLENDİ

1962’de İzmir Narlıdere’de askerliğini yaptıktan sonra Ankara'da çalıştığı gazinoda Leyla isminde bir kızla tanışarak evlendi. Babası bu evliliği istemedi. Bundan dolayı Neşet Ertaş bir süre babasıyla konuşmayı kesti.

Neşet Ertaş’ın Leyla ile olan evliliğinden Döne ile Canan adında iki kız ve Hüseyin adında bir erkek çocukları oldu. İkili, yedi yıl evli kaldıktan sonra 1970'lerin başlarında ayrıldı. Ertaş, 'Yazımı Kışa Çevirdin' şarkısını bu ayrılık sonrası Leyla'ya yazdı.

FELÇ GEÇİRDİ

Ertaş, 1978 yılında alkol ve sigara kullanımından dolayı parmaklarından felç geçirdi ve bir süre işsiz kaldı. Kardeşinin daveti üzerine Almanya'ya giderek tedavi oldu. Çocuklarının eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı uzun bir süre Almanya'da kalan sanatçı, 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle sahne hayatına geri döndü.

“HEPİMİZ DEVLETİN SANATÇISIYIZ”

Ertaş, kendisine bir dönem verilmek istenen Devlet sanatçılığı teklifini reddeder. Ve şu açıklamayı yapar:

''Hepimiz bu devletin sanatçısıyız, bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu. Şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım, bir tek TBMM tarafından üstün hizmet ödülünü kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdadımız adına aldım.''

Unesco Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında yapılan ulusal envanterlerden Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanterine alınarak yaşayan insan hazinesi kabul edilen Ertaş, 25 Nisan 2011 tarihinde İTÜ Devlet konservatuarı tarafından fahri doktora ödülüne layık görülmüş, bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuarlarda ders olarak okutuldu. Hayatı ve eserleri Doç. Dr. Erol Parlak tarafından iki ciltlik bir kitap halinde yayımlandı.

ALBÜMLERİ:

1957 - Neden Garip Garip Ötersin Bülbül1960 – Gitme Leylam1979 – Türküler Yolcu1985 - Sazlı Oyun Havaları1987 - Türkülerle Yaşayan Efsane Deyişler Bozlaklar Türküler1988 – Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde1988 – Kendim Ettim Kendim Buldum1988 – Kibar Kız1989 – Hapishanelere Güneş Doğmuyor1989 – Sazlı Sözlü Oyun Havaları1990 – Gel Gayri Gel1992 - Şirin Kırşehir1993 – Kova Kova İndirdiler Yazıya1995 – Seçmeler 21995 – Seçmeler 31995 – Seher Vakti1995 – Altın Ezgiler 31995 – Benim Yurdum1997 - Nostalji 11998 - Ölmeyen Türküler 21999 - Ölmeyen Türküler 31998 – Gönül Yarası

ROBOT HEYKELİ YAPILMIŞ İLK SAZ SANATÇISI

Neşet Ertaş’ın adı Kırşehir'deki caddelerde, okullarda yer alır. Babası Muharrem Ertaş’la birlikte bir de anıtı bulunuyor. Dünyada robot heykeli yapılmış ilk saz sanatçısı. Android heykeli dünyaca ünlü heykel sanatçısı Adil Çelik tarafından yapılarak Kırşehir Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde yerini aldı.

Mezarı ise babası Muharrem Ertaş'ın yanındadır. Mezar taşında ''Sakın ol ha, insanoğlu İncitme canı, her can bir kalp , hakk'a bağlı. İncitme canı, incitme'' yazılıdır.