Bozkurt işareti yaparak programa başladılar. UEFA bizi izliyor mu

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'ya karşı kazanılan maçta Bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

İtiraz Yolu Kapandı Demiral'a verilen cezanın, 3 maçlık men cezasından düşük olduğu için kararın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götürülemediği öğrenildi. UEFA'nın kararı kısa sürede Türkiye’de gündem olurken, 'bozkurt' işareti tartışmaya açıldı.

"UEFA BİZİ İZLİYOR MU?"

Önceki akşam Haber Global’de yayınlanan 'Neden' programında herkes aynı anda bozkurt işareti yaptı. Aralarında Nedim Şener, Mete Yarar, Hulki Cevizoğlu, Melik Yiğitel ve sunucu Salih Nayman'ın bulunduğu isimler, canlı yayına Bozkurt işareti yaparak başladı.

"UEFA bizi izliyor mu?" diye soran Yiğitel'e Şener "İllaki izliyordur" diyerek yanıt verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.