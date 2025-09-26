Bozova'da feci kaza! Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bozova'da feci kaza! Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı!

Şanlıurfa Bozova’da tütün işçilerini taşıyan minibüs, lastik patlaması sonucu devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğleden sonra Bozova ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Adıyaman’dan tütün toplamaktan dönen işçileri taşıyan İsmail Altundağ yönetimindeki 64 ADH 681 plakalı minibüsün arka sol lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla sürücünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından minibüsten çıkarılan ve ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 20 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

