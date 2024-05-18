Bozüyük'te kamyon otomobile çarptı: 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Çevreyolu Yeşilkent kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.G. idaresindeki 26 BZ 669 plakalı otomobile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.G. ve yanında yolcu olarak bulunan F.Ö. hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.