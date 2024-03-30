Brad Pitt vazgeçti. Angelina Jolie’ye senin olsun dedi

Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam ediyor.

Angelina Jolie ve Pitt arasındaki davanın yazın sonuca ulaşması bekleniyor.

2016 yıllarında Jolie ile yollarını ayıran Pitt, çocuklarının ortak velayetini talep etmekten vazgeçti.

Ntv'nin Daily Mail'den çevirdiği habere göre, daha önce çocuklarının velayetini Jolie ile yarı yarıya paylaşmak isteyen Pitt, tüm velayetin Jolie'ye verilmesine itiraz etmedi.

Pitt'in çocuklarını ziyaret etme hakkı olacak.

Davanın gelecek yaz sona ermesi bekleniyor.