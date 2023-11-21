Brad Pitt’e oğlundan çok ağır sözler. Kavgada söylenmez

2005 yılında tüm dünyanın gözleri önünde bir ilişkiye başlayan ünlü oyuncular Brad Pitt (59) ve Angelina Jolie (48), birliktelikleri süresince biyolojik yolla 3 çocuk sahibi olmuştu.

Jolie’nin, Pitt’le tanışmadan önce evlat edindiği 2 çocuğun ardından 3. bir çocuğu da birlikte evlat edinen çift, toplamda 6 çocuklu bir aile haline gelmişti.

Ancak peri masalı bir gün sona erdi ve çift, hayranlarını şaşırtarak 2016 yılında ayrılma kararı aldı. Çekişmeli bir boşanma sürecine giren eski aşıklar, 2019 yılında resmi olarak boşandı.

Şimdi Daily Mail’in haberine göre, 2020 yılında, evlatlık çocuklardan biri olan Pax Jolie-Pitt, Babalar Günü’nde yaptığı bir paylaşımla üvey babasını yerden yere vurdu.

HENÜZ 16 YAŞINDAYMIŞ

İddiaya göre Pax, Pitt’in en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar aldığı bir fotoğrafa yazdığı sözleri özel Instagram hikayesinde yayınladı.

Babasını “dünya standartlarında bir pislik” ve en küçük dört çocuğunu “korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri” olarak nitelendiren Pax, “Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün, gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan” diye yazdı.

Bir kaynak, bu paylaşımın Pax’e ait olduğunu doğrularken hikayenin Pax henüz 16 yaşındayken atıldığı da dikkat çekti.

2007’DEN BERİ BİRLİKTELER

Angelina Jolie, Pax’i 2007 yılında Vietnam’daki bir yetimhaneden evlat edindi. Üç yaşındaydı ve eroin bağımlısı biyolojik annesi tarafından terk edilmişti. Pitt de ertesi yıl onu resmi olarak evlat edindi.

Pitt ve Jolie, Fransa’da 2014’te özel bir törenle evlendikten sadece iki yıl sonra ayrıldıklarında, en büyük oğlu Maddox ile babası arasında özel bir jette kavga çıktığı yönündeki haberler üzerine çocuklar anneleriyle birlikte kaldılar.