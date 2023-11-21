Brad Pitt’e oğlundan çok ağır sözler. Kavgada söylenmez

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin olaylı boşanmalarının yankıları sürüyor. Çiftin kızlarının Pitt'in soyadını kullanmamayı seçmesinin ardından bu kez oğullarının yıllar önce Pitt hakkındaki şok sözleri ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Brad Pitt’e oğlundan çok ağır sözler. Kavgada söylenmez

2005 yılında tüm dünyanın gözleri önünde bir ilişkiye başlayan ünlü oyuncular Brad Pitt (59) ve Angelina Jolie (48), birliktelikleri süresince biyolojik yolla 3 çocuk sahibi olmuştu.

1-mqd5.jpg

Jolie’nin, Pitt’le tanışmadan önce evlat edindiği 2 çocuğun ardından 3. bir çocuğu da birlikte evlat edinen çift, toplamda 6 çocuklu bir aile haline gelmişti.
Ancak peri masalı bir gün sona erdi ve çift, hayranlarını şaşırtarak 2016 yılında ayrılma kararı aldı. Çekişmeli bir boşanma sürecine giren eski aşıklar, 2019 yılında resmi olarak boşandı.

depophotos-17913167.jpg

Şimdi Daily Mail’in haberine göre, 2020 yılında, evlatlık çocuklardan biri olan Pax Jolie-Pitt, Babalar Günü’nde yaptığı bir paylaşımla üvey babasını yerden yere vurdu.

depophotos-15793115-1.jpg

HENÜZ 16 YAŞINDAYMIŞ

İddiaya göre Pax, Pitt’in en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar aldığı bir fotoğrafa yazdığı sözleri özel Instagram hikayesinde yayınladı.

depophotos-15793115-1.jpg

Babasını “dünya standartlarında bir pislik” ve en küçük dört çocuğunu “korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri” olarak nitelendiren Pax, “Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün, gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan” diye yazdı.

brad-pitt-hikaye.jpg

Bir kaynak, bu paylaşımın Pax’e ait olduğunu doğrularken hikayenin Pax henüz 16 yaşındayken atıldığı da dikkat çekti.

640xauto-001.jpg

2007’DEN BERİ BİRLİKTELER

Angelina Jolie, Pax’i 2007 yılında Vietnam’daki bir yetimhaneden evlat edindi. Üç yaşındaydı ve eroin bağımlısı biyolojik annesi tarafından terk edilmişti. Pitt de ertesi yıl onu resmi olarak evlat edindi.

Pitt ve Jolie, Fransa’da 2014’te özel bir törenle evlendikten sadece iki yıl sonra ayrıldıklarında, en büyük oğlu Maddox ile babası arasında özel bir jette kavga çıktığı yönündeki haberler üzerine çocuklar anneleriyle birlikte kaldılar.

İlgili Haberler
Brad Pitt'e Britney Spears tepkisi
Brad Pitt'e 18 yaşındaki kızından büyük şok. Onu kollarında büyütmüştü
Brad Pitt’in arkadaşının filminde neden oynamadığı ortaya çıktı
Brad Pitt ünlü yıldızın peşini bırakmıyor
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Tunceli'de feribot seferleri normale döndü Gündem
Tunceli'de feribot seferleri normale döndü
Osmanlı ile Rusya arasındaki savaşı engelleyen şifre. Süs sanılan semboller aslında şifreymiş Gündem
Osmanlı ile Rusya arasındaki savaşı engelleyen şifre. Süs sanılan semboller aslında şifreymiş
Irak'ta ABD üssüne İHA'lı saldırı Dünya
Irak'ta ABD üssüne İHA'lı saldırı
Büyükçekmece'de iş makinesinin çarptığı kadın öldü Gündem
Büyükçekmece'de iş makinesinin çarptığı kadın öldü
Tedaviyi beğenmedi. Kadın diş hekimine kabusu yaşattı Gündem
Tedaviyi beğenmedi. Kadın diş hekimine kabusu yaşattı
Yahudilerin sanılan ve parası verilip yere dökülen Coca Cola Anadolu Grubu'nun Ekonomi
Yahudilerin sanılan ve parası verilip yere dökülen Coca Cola Anadolu Grubu'nun
Kars’ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladı Yaşam
Kars’ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladı