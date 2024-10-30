Brand Week Istanbul’a son bir hafta!

İş dünyası, markalar ve yaratıcı endüstrilerin buluşma noktası Brand Week Istanbul, 4-8 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde binlerce katılımcıyı bilgi, ilham ve paylaşım için “Bir Tarihin Başlangıcı” temasıyla bir araya getirecek.

NOBEL ÖDÜLÜNDEN SONRA İLK KONUŞMA, BRAND WEEK ISTANBUL’DA

Bu sene ekonomi dalında Nobel Ödülü kazanan Daron Acemoğlu, ödülden sonraki ilk konuşmasını Brand Week Istanbul’da yapacak. Etkinliğin 2024 yılı teması “Bir Tarihin Başlangıcı” ile aynı başlığa sahip sunumunu 6 Kasım’da Brand Week Istanbul izleyicisi için gerçekleştirecek. Bu yılın keynote konuşmacılarından Daron Acemoğlu, dünya dengelerini etkileyen beş temel etkeni ve yarının dünyasında Türkiye’nin konumunu detaylandıracak.

ŞEHRİN KALBİNDE KÜLTÜRÜN GELECEĞİ

İstanbul’un tarihi bölgelerinden Haliç’te bir araya gelecek olan festivalin açılış konuşmasını, 6 Kasım’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. Yine aynı gün, kültürün şehirler ve yaşam alanları için ne denli olduğunu, bireyin hayatını yukarı çekecek kültürel öğeleri metropollere nasıl entegre etmemiz gerektiğini Dünya Şehirleri Kültür Forumu Direktörü Laia Gasch aktaracak.

KADINI VE KADININ İŞ DÜNYASINDAKİ YERİNİ ODAĞINA ALAN İÇERİKLER

Her yıl olduğu gibi bu sene de iş yaşamında, yaratıcı endüstrilerde kadın temsiliyetini odağına alan farklı içerikler izleyici ile buluşacak. Oyuncu ve UN Women Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar; medya, sinema ve iletişimde kadının geleceğini ele alacak. Yine aynı gün topluma örnek olan, öncü girişimlerde bulunmuş, genç kuşaktan kadınlara ilham olmuş başarılı ve etkili kadınların ödüllendirildiği Fark Yaratan Kadınlar Ödül Töreni gerçekleşecek.

MİZAHIN MUTLAK GÜCÜ VE ETKİSİ

Bu yıl programda dikkat çeken konu başlıklarından biri de mizah. Birçok komedyenin yer alacağı Brand Week Istanbul’un bu seneki Onur Konuğu Ata Demirer. Ata Demirer’in yanı sıra, komedyen Hasan Can Kaya, oyuncu Giray Altınok, pazarlama mizahı ustası Tom Fishburne, senarist ve oyuncu İbrahim Büyükak gibi isimler mizahın gücünü mizahi bir yolla tartışacaklar.

MEDYANIN GELECEĞİ, YENİ MEDYA İÇERİKLERİ

Medya dünyasının önemli isimleri de Brand Week Istanbul sahnesinde yer alacak. Gazeteci Fatih Altaylı, radyocu ve programcı Candaş Tolga Işık, gazeteci ve yazar Ozan Gündoğdu, podcast yapımcısı ve sunucu Nilay Örnek, spor yorumcusu Mehmet Demirkol gibi farklı alanlarda farklı formatlarda içerik üreten medya isimleri yılın en ilham verici haftasında sahne alacak.

YILDIZLAR BRAND WEEK ISTANBUL’DA

Brand Week Istanbul’da bu sene yıldız isimlerin birçok farklı panel ve sunumda yer alması da programda dikkat çeken detaylardan biri. Kenan Doğulu, Hazal Kaya, Nurgül Yeşilçay, Kerem Bürsin, Pınar Deniz, Buse Zeynep, Yasemin Sakallıoğlu gibi yıldızlar karması izleyici ile buluşacak.