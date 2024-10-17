Brazilyalı yıldız federasyonu göreve çağırdı

West Ham United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta, kendisi hakkındaki bahis manipülasyonu davasına ilişkin bilgilerin sızdırıldığına dair endişelerini dile getirdi. Paqueta, bu durumun soruşturulması için İngiltere Futbol Federasyonu'na (FA) başvurduğunu açıkladı. Oyuncu, "yanıltıcı ve hatalı" haberlerin basında yer aldığını belirtti.

Yanıltıcı Haberler Tepki Çekti

Paqueta, hem İngiltere hem de Brezilya basınında çıkan haberlerin bazı bölümlerinin "tamamen yanlış" olduğunu ve bunların davadaki pozisyonunu zayıflatmayı amaçladığını öne sürdü. Brezilyalı futbolcu, hakeme kart gösterilmesini kasten talep ederek bahis piyasasını etkileme suçlamalarını reddetmeye devam ediyor.

Gizliliğin İhlal Edildiğine Dair Endişeler

Lucas Paqueta, X platformunda yaptığı paylaşımda, FA'nin soruşturmasının gizli olması gerektiğini vurguladı ve bu süreçte ailesi için büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Paqueta, basında çıkan yanıltıcı haberlerin, kendisinin adil bir duruşma yapma şansını tehlikeye attığını belirterek, bu tür bilgilerin kamuoyuna nasıl sızdırıldığının araştırılmasını talep etti.

FA Soruşturması Bekleniyor

Ne İngiltere Futbol Federasyonu ne de West Ham United, bu konuyla ilgili açıklama yapmadı. Paqueta ise avukatlarına, FA'ye başvurarak bu bilgilerin kamuya nasıl sızdırıldığının kapsamlı bir şekilde araştırılmasını talep etme talimatı verdiğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, hakkındaki suçlamaları reddettiğini ve masumiyetini kanıtlamayı dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi.