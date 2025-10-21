Dün 61,07 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 60,80 dolar seviyesinde kapattı.Bugün saat 09.14'te Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 61,06 dolara yükseldi. Aynı anda Batı Teksas türü ham petrol 57,18 dolardan işlem gördü.Fiyatlardaki sınırlı yükselişte, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalacağına dair iyimser açıklamalar etkili oldu.

İki ülke arasındaki gerginlikte, gözler Güney Kore'deki planlanan ABD-Çin görüşmelerine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapmayı planladıkları görüşmede, "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) geçen hafta açıkladığı Petrol Piyasası Raporu'ndaki olumsuz talep görünümü, fiyatlardaki artışı kısıtladı.IEA, bu yıla ait küresel petrol talebi artış tahminini günlük 35 bin varil düşürdü. Buna göre, talep bu yıl geçen yıla göre günlük 710 bin varil artarak 103 milyon 840 bin varile ulaşacak.

Önceki raporda bu artış 740 bin varil olarak bekleniyordu.Gelecek yıl talebin ise bu yıla kıyasla günlük 700 bin varil artışla 104 milyon 540 bin varil seviyesinde kalması öngörülüyor.Brent petrolde teknik analizde 66,63 dolar direnç, 57,56 dolar destek seviyesi olarak takip ediliyor.