Brent petrol 61 dolara geriledi: Küresel ticaret savaşı etkisi (9 Nisan 2025)

Dün 65,01 dolara kadar çıkan fiyat, günü 61,36 dolarda kapattı. Bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 düşüşle 61,10 dolara geriledi. Aynı anda Batı Teksas (WTI) ham petrolün varili 57,59 dolardan satıldı.

Fiyatlardaki düşüş, ABD ve Çin arasındaki tarife geriliminin tetiklediği talep endişelerinden kaynaklandı. Çin’in misilleme tarifeleri sonrası ABD’nin gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkaracağını duyurması, küresel ticaret savaşı korkularını artırarak ekonomik büyüme ve petrol talebini olumsuz etkiledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 2 Nisan’dan beri 70’e yakın ülkenin ABD Başkanı Donald Trump ile müzakereye başladığını, Çin’e yönelik yüzde 104’lük tarifelerin ise 9 Nisan’da devreye gireceğini açıkladı. Bu, Trump’ın Çin’e yüzde 50 ek tarife tehdidine, Çin’in “kararlı karşı tedbir” uyarısıyla yanıt vermesinin ardından geldi. Trump, Çin’in yüzde 34’lük misilleme vergisini geri çekmemesi halinde ek tarifeyi devreye sokacağını belirtmişti. Çin Ticaret Bakanlığı ise “ABD bu yolda ısrarcı olursa, sonuna kadar karşılık veririz” dedi.

OPEC+ grubu, mayısta günlük 411 bin varillik üretim artışına giderek arzı hızlandıracağını duyurdu. Uzmanlar, 8 üye ülkenin bu adımının piyasada arz fazlasına yol açabileceğini ifade ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD’de ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 57 bin varil azaldığını bildirdi. Bu düşüş, talebe dair endişeleri bir miktar hafifleterek fiyatlardaki gerilemeyi frenledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) resmi stok verileri gün içinde açıklanacak.

Brent petrolde teknik açıdan 69,53 dolar direnç, 59,36 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.