Brent Petrol 68,43 dolarda: 70 dolar sınırı aşılır mı?

Dün 68,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,06 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 68,43 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,65 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarıyla gümrük vergileri konusunda uzlaşabileceğine dair haber akışı ve ülkede petrol talebinin arttığını gösteren verilerin ardından yükselişe geçti.

Trump, Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Bu oranın daha önce duyurulan yüzde 25'lik tarifeye kıyasla daha düşük kalması, piyasalarda iyimserliği artırdı.

Trump, Japonya'nın pazarını "ilk kez" ABD'ye açtığına dikkati çekerek, bunun gümrük vergileri kadar kar sağlayabileceğini söyledi. Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinin de pazarlarını ABD'ye açmaya ikna edilmesi halinde, daha düşük gümrük tarifelerinin uygulanabileceğini belirtti.

Bunun yanı sıra Trump, İngiltere, Filipinler ve Endonezya ile ticaret anlaşmalarına varıldığını, Çin ile de görüşmelerin tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti.

ABD'nin küresel ticarette daha fazla ülkeyle anlaşmaya yaklaşması, dünya genelinde ekonomik aktivitenin canlanacağı ve buna bağlı olarak petrol talebinin artacağı beklentilerini güçlendirerek fiyatlara destek sağladı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin işaretler de fiyatları yükselten bir diğer unsur oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 3 milyon 200 bin varil düşerek 419 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Günlük ham petrol üretimi ise 102 bin varil azalarak 13 milyon 273 bin varile geriledi.

Stoklardaki düşüş, güçlü iç talebe işaret ederken, üretimdeki azalma da arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı çekti.

Brent petrolde teknik olarak 70,17 doların direnç, 66,51 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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