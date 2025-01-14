Brent petrol 80 doların altına geriledi: Düşüşün sebebi ne?

Kaynak: AA
Brent petrol 80 doların altına geriledi: Düşüşün sebebi ne?

Brent petrolün varil fiyatı 79,84 dolara gerilerken, ABD'nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımlar ve enflasyon endişeleri fiyatları etkiliyor. Analistler, Aralık ayı enflasyon verilerinin petrol fiyatları üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, şu an 79,84 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 81,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,11 dolarda tamamladı. Bugün saat 09.36 itibarıyla fiyat, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 79,84 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 77,01 dolardan işlem görmekte.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün arkasında, ABD'nin Rus petrol üreticilerine yönelik uyguladığı yeni yaptırımlar bulunuyor. ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın petrol ihracatında önemli paya sahip Gazprom Neft ve Surgutneftegas gibi şirketlerin yaptırım listesine alındığını açıklamıştı. Bu gelişme, piyasa oyuncularının fiyatların yükselmesini değerlendirip kar satışlarına yönelmesine neden oldu.

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Yaptırımların etkisiyle, petrol fiyatları son 3 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını artırması arz endişelerine yol açtı. Ayrıca, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin alacağı kararlar ve ABD’deki enflasyonist baskılar da petrol piyasalarını etkilemeye devam ediyor.

Piyasalar, bugün ve yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Eğer enflasyon yukarı yönlü bir hareket gösterirse, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ara vermesi bekleniyor. Ayrıca, Fed’in 2025 yılına kadar faiz indirimine gitmesi öngörülüyor. Bu beklentiler, dünya çapında ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği ve bunun da petrol talebini düşürebileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Ocak 2025)Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Ocak 2025)

Brent petrolde teknik olarak 81,07 dolar direnç, 75,06 dolar ise destek seviyeleri olarak izleniyor.

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