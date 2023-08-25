Brent petrol artışta. Varil fiyatı 83,73 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,73 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol artışta. Varil fiyatı 83,73 dolar

Dün günü 83 doların altında tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 83,73 dolardan yeni güne giriş yaptı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79.44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, bazı ülkelerden gelen zayıf ekonomik veriler ve ABD'nin faiz politikasındaki belirsizlikler etkili oldu

Petrol de Küresel piyasalar gibi Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'deki açıklamalarına kilitlendi.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 100 bin varil azalarak 433 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Beklenti stokların 2 milyon 418 bin varil düşeceği yönündeydi. Beklentinin üzerindeki düşüş, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına işaret ederek petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 83,29 ile 83,35 dolar aralığının direnç, 82,50 ile 82,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
Ankara'da bardan çıkan 2 polis ve 1 bekçi sokak ortasında kadınlara saldırdı
Ankara'da bardan çıkan 2 polis ve 1 bekçi sokak ortasında kadınlara saldırdı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Pegasus’un sahibi Ali Sabancı ve Aydın Doğan’ın kızı Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı Güncel
Pegasus’un sahibi Ali Sabancı ve Aydın Doğan’ın kızı Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı
25 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 25 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var? Keşfet
25 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 25 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?
Ormanların katledildiği Akbelen’de kazıya başladılar Güncel
Ormanların katledildiği Akbelen’de kazıya başladılar
Tuğçe Özbudak hastane yatağından paylaştı. Sevenlerinden dua istemişti Magazin
Tuğçe Özbudak hastane yatağından paylaştı. Sevenlerinden dua istemişti
TÜİK açıkladı: Güven endeksleri düştü Güncel
TÜİK açıkladı: Güven endeksleri düştü
Uzmanı sporcunun performansını artırmanın püf noktasını açıkladı Sağlık
Uzmanı sporcunun performansını artırmanın püf noktasını açıkladı
Yunanistan'daki yangınlar sebebi ile 140 kişi gözaltına alındı Dünya
Yunanistan'daki yangınlar sebebi ile 140 kişi gözaltına alındı