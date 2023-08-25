Brent petrol artışta. Varil fiyatı 83,73 dolar

Dün günü 83 doların altında tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 83,73 dolardan yeni güne giriş yaptı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79.44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, bazı ülkelerden gelen zayıf ekonomik veriler ve ABD'nin faiz politikasındaki belirsizlikler etkili oldu

Petrol de Küresel piyasalar gibi Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'deki açıklamalarına kilitlendi.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 100 bin varil azalarak 433 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Beklenti stokların 2 milyon 418 bin varil düşeceği yönündeydi. Beklentinin üzerindeki düşüş, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına işaret ederek petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 83,29 ile 83,35 dolar aralığının direnç, 82,50 ile 82,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.