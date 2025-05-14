Brent petrol düşüşte: ABD stokları fiyatları vurdu! (14 Mayıs 2025)

Dün 66,53 dolara yükselen fiyat, günü 66,25 dolarda kapattı. Bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 66,04 dolara geriledi. Aynı saatte WTI ham petrolün varili 62,96 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ham petrol stoklarındaki artış beklentisi etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, 9 Mayıs haftasında stoklar 4,3 milyon varil arttı. Bu, ABD’de talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları baskıladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) resmi stok verileri bugün açıklanacak.

ABD ve Çin’in İsviçre’deki ticaret müzakerelerinde gümrük vergilerini geçici olarak düşürme kararı, fiyatları son iki haftanın en yüksek seviyesine yakın tuttu. Anlaşmayla, 14 Mayıs’tan itibaren ABD, Çin mallarına uyguladığı vergileri 90 günlüğüne yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin ise ABD mallarına vergileri yüzde 125’ten yüzde 10’a indirecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre görüşmelerinin Çin ile yeni bir başlangıç sağladığını, Çin’in parasal olmayan engelleri kaldıracağını belirtti. Suudi Arabistan’daki yatırım forumunda, Kongre’nin büyük bir vergi indirimi düzenlemesini geçirmek üzere olduğunu söyleyerek, “Bunu başarırsak ülkemiz roket gibi olacak” dedi. Trump’ın sosyal medya paylaşımlarında benzin fiyatlarının ve enflasyonun düştüğünü vurgulaması, enerji talebi beklentilerini şekillendirdi. Ayrıca, Fed’e faiz indirimi çağrısını yineledi.

Fitch Ratings, ABD-Çin anlaşmasını olumlu ancak ticaret savaşını bitirmediği şeklinde değerlendirdi. Bu, petrol piyasasında risk iştahını dengeledi. Trump’ın Suudi Arabistan’dan aldığı 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü ve vergi indirimi mesajları, ABD ekonomisinde büyümeyi destekleyeceği beklentisini artırsa da kısa vadede arz-talep dinamikleri fiyatları sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 68,72 dolar direnç, 59,64 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

Brent petrol fiyatları uçuşta: 64,68 dolara fırmandı! (12 Mayıs 2025)