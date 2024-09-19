Brent petrol Fed kararının ardından yükselişte

Brent petrolün varili fiyatı yükselişe geçti. Brent petrolden gelen bu hamle, Fed'in faiz kararının ardından gerçekleşti. Brent Petrol uluslararası piyasalarda saat 12,40 itibariyle 74,67 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü WTI petrolün varil fiyatı ise 70,84 dolar oldu. Ural Petrol de 68,44 dolardan fiyatlandı.

FED PETROL FİYATLARINI ETKİLEDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini dört yıl aradan sonra ilk kez 50 baz puanlık indirime gitmesi, petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Petrol fiyatlarına dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan ABD'deki toparlanma da etki yaptı.

Bu arada ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 1,6 milyon varil azaldığını açıkladı. Böylece stoklar 417 milyon varile geriledi. Beklentiler 200 bin varillik bir azalış yönündeydi.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM PETROL FİYATLARINI DESTEKLEDİ

Orta Doğu'da İsrail'in Hizbullah üyelerine çağrı cihazından sonra bir de telsizler üzerinden gerçekleştirdiği elektronik saldırılar gerilimi had safhaya çıkardı. Bölgedeki petrol arzının sekteye uğrama riskinin artmasıyla birlikte fiyatlar da yukarı yönlü harekete başladı.

Analistler, Brent petrolün teknik olarak 74,85 ile 75,61 dolar aralığında direnç, 72,05 ile 71,29 dolar aralığında ise destek bulabileceğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde fiyatların bu seviyelere göre hareket etmesi bekleniyor.