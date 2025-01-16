Brent petrol fiyatı 81,14 dolara geriledi: OPEC üretimi ve ateşkes etkisi (16 Ocak 2025)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,14 ​​dolardan işlem görüyor.

Dün 81,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 azalarak 81,14 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,73 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretiminin arttığına işaret eden verilerle İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığı haberleri etkili oluyor.

OPEC'in dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun ham petrol üretimi geçen yıl aralıkta önceki aya göre günlük 26 bin varil artarak 26 milyon 741 bin varile yükseldi. Artan üretim miktarı, ilerleyen dönemde petrol piyasasında arz sorunun yaşanmayacağına işaret ederek, fiyatları baskıladı.

Ayrıca, OPEC'in bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini sabit tutması fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi. Grup, küresel petrol talebinin 2025'te geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 450 bin varil artarak 105 milyon 200 bin varil olacağı öngörüsünde bulundu. Talepte büyük çapta artışın beklenmemesi, fiyatları aşağı çekti.

Bunun yanı sıra, Orta Doğu'da ateşkes sağlandığına yönelik haber akışı da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün başkent Doha'da yaptığı basın toplantısında Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya pazar günü başlanacağını duyurdu.

Brent petrolün varil fiyatı 79,51 dolar (15 Ocak 2025)

Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını, karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılacağını aktardı. Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da ateşkes sağlanması, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,09 doların direnç, 75,83 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.