Cuma günü 64,49 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,90 dolardan kapattı.Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24'te kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 63,48 dolara geriledi. Aynı dakikada Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,35 dolardan işlem gördü.Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD-Rusya arasındaki Ukrayna krizine dair çözüm temaslarının küresel enerji arzı belirsizliklerini azaltması belirleyici oldu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümü için temasların Alaska zirvesi uzlaşıları temelinde devam ettiğini belirterek "Bu uzlaşıların barışçıl çözüme ulaşmak için iyi bir yol olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası yeni zirveye ilişkin konuşan Uşakov, "Görüşme bir süreliğine ertelendi ancak bu konuda temaslar sürüyor. Washington ile Moskova arasında liderlerin herhangi bir yerde görüşmesi konusunda mutabık kalınırsa, teknik ve siyasi sorunlar ikinci planda kalacak." diye ekledi.

Ayrıca, Rusya'nın Novorossiysk limanında Ukrayna ordusunun 13 Kasım'da İHA'larla gerçekleştirdiği saldırının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Videolarda İHA'ların rafineri, yakıt deposu ve gemileri vurduğu izleniyor.

Öte yandan İran, Umman Körfezi'nde Marshall Adaları bayraklı "Talara" tankerine "izinsiz yük" gerekçesiyle el koyduğunu duyurdu; gemi 30 bin ton petrokimya ürünü taşıyordu.Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek seviyesi olarak takip ediliyor.