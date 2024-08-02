Brent petrol talep endişesiyle düşüşte

Petrol fiyatları düşüşte

Dünyadaki jeopolitik gelişmeler ve ABD ve Çin'deki talep endişeleri petrol fiyatlarını düşüş eğilimine neden oldu.

Brent petrol bugün saat 11,09'da 80,37 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü WTI Petrolün varil fiyatı 77,25 dolar oldu. Ural petrolünün varil fiyatı 75,27 dolardan fiyatlandı.

ABD ve Çin'deki fabrika çıkış göstergeleri, imalattaki zayıf veriler, petrol taleplerinde etkili oluyor. Brent petrol, Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin Orta Doğu'da artan gerginliğe yol açmasının ardından sıçrama yapmıştı.

Bu gelişmeler çerçevesinde Çin'deki tüketimle ilgili endişeler bir yandan devam ederken, analistlere göre OPEC+'ın gelecek çeyrekten itibaren üretimi artırmaya hazırlanması fiyatları etkileyecek. Amerika'daki parasal gevşeminin akaryakıt tüketimi hızlandırıcağı beklentilerinin fiyatları tetikleyeceği öngörüsünde bulunuluyor.