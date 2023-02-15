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Brent petrol düşüşte varili 84,87 dolara geriledi

Brent petrol yeni güne düşüşle girdi. Dün 86,37 dolardan işlem gören Brent petrol 84,87 dolar seviyesine geriledi

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 10:13
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Brent Petrol uluslararası piyasalarda düştü. 84,87 dolardan işlem görüyor

Brent petrol düşüşte varili 84,87 dolara geriledi
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda düşüşe geçti. Dün  86,37 dolar seviyesinde olan Brent petrol yeni güne saat 10.00 itibariyle 84,87 doladan giriş yaptı. Aynı saatlerde ise WTI Teksas petrolü de düşüş eğilimindeydi. Dün 80 dolara yaklaşan Batı Teksas türü petrol 78,28 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin stratejik petrol rezervinden piyasaya petrol satışı yapacağına ilişkin haber akışı etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkesi ABD'nin stratejik petrol rezervinden 26 milyon varil petrolü kullanıma sunması bekleniyor. Uzmanlar, bu satışla ABD'nin stratejik petrol rezervinin 1983'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyeceğini ifade ediyor.

 

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