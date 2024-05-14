Brent petrol uluslararası piyasalardı 83,17 dolardan işlem görüyor

Uluslararası piyasalarda sabah saatlerinde 83 doların altına gerileyen Brent petrol saat 11,24'te 83 doların üzerine çıkarak, 83,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas tür WTI ham petrolün fiyatı 78,95 dolardan fiyatlandı. Ural petrolün varil fiyatı ise 74,67 dolardan kayıtlara geçti.

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidilmesinin şimdilik gündemde olmadığı yönündeki açıklamalar petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Büyük petrol tüketicilerine yönelik güçlü talep beklentisinin yanında üretici ülkelerin gönüllü üretim kesintileri ve arza yönelik aksama olacağı endişesiyle petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ve OPEC+ ülkelerinin bakanları 1 Haziran'nda bir araya gelecek. OPEC+ ülkelerinin gönüllü ham petrol azı kesintisine devam etmesi bekleniyor.

Bu arada Kanada'daki orman yangınlarının petrol yataklarının bulunduğu bölgelere yaklaşmasıyla birlikte arz kesintisine neden olabileceği endişesi fiyatlara yukarı yönlü baskı yapıyor.



Brent petrolde teknik olarak 84,09 ile 85,66 dolar aralığının direnç olduğunu belirten analistler 82,52 ile 81,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor...