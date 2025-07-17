Brent petrol yükselişte: 68,07 Dolarla yeni zirve! (17 Temmuz 2025)

Dün 68,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,03 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 68,07 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,46 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve ABD'deki güçlü talep görünümü etkili oldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Terörle Mücadele Birimi, dün yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentindeki üç ayrı petrol sahasına sabah saatlerinde bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. İlk saldırıların ardından gün içinde Hunt petrol sahası da hedef alındı. Saldırılarda can kaybı ya da ciddi maddi hasar yaşanmadığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıların Irak ekonomisi ve enerji şirketleri için ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek kınama mesajı yayımladı.

Jeopolitik riskleri artıran bir diğer gelişme ise İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları oldu. İsrail ordusu, Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Genelkurmay Başkanlığı karargahını hedef aldı.

İsrail Ordu Radyosu, ordunun Suriye'de birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlandığını bildirdi. Bugün de İsrail’e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin Lazkiye ilindeki 107. Tugay’ı hedef aldığı aktarıldı.

Bölgedeki gelişmeler, küresel petrol rezervlerinin önemli bölümünü barındıran Orta Doğu'da arz kesintilerine yönelik endişeleri artırarak fiyat hareketlerini yukarı yönlü destekledi.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin işaretler de fiyatları yükselten bir diğer unsur oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 3,9 milyon varil azalarak 422,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Günlük ham petrol üretimi ise 10 bin varil düşüşle 13,37 milyon varil seviyesine indi.

Stoklardaki düşüş, güçlü iç talebe işaret ederken, üretimdeki azalma da arz endişelerini artırdı.

Teknik olarak Brent petrolde 72,62 dolar direnç, 64,30 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.

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