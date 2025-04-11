Brent petrol yükselişte: ABD-Çin ticaret savaşı fiyatları nasıl etkileyecek?

Dün 65,73 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,23 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 09.28 itibarıyla, bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,74 artışla 63,70 dolara yükseldi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,32 dolardan alıcı buldu.

Küresel ekonomik büyüme endişeleri ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, petrol fiyatlarını baskı altında tutarken, haftanın son işlem gününde fiyatlar yukarı yönlü bir hareket sergiledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) Nisan 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, ABD’nin 2025 yılı günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 510 bin varil olacağı öngörülüyor. Bu rakam, geçen yılki 13 milyon 210 bin varil üretimden biraz daha yüksek.

Ayrıca, bu yıl küresel petrol arzının günlük 104 milyon 100 bin varil, talebin ise 103 milyon 640 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Arz ve talep arasındaki dar fark, fiyatları yukarı yönlü etkileyen temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ABD, küresel piyasalarda önemli bir rol oynuyor. Ancak 2025 üretim tahmininin beklentilerin altında kalması, arzın sınırlı artacağına işaret ediyor. Bu durum, petrol piyasalarında fiyatları yukarı çeken bir baskı oluşturuyor.

Uzmanlar, ABD üretimindeki aşağı yönlü revizyon ve arz-talep dengesindeki hassasiyetin, gelecek dönemde petrol fiyatlarını destekleyebileceğini ifade ediyor.

Buna karşın, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının küresel ticaret hacmini daraltması ve ticaret rotalarını sekteye uğratması, ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyerek petrol talebine dair endişeleri artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Nisan’da ticaret ortaklarına uyguladığı yüksek gümrük vergilerini geçici olarak askıya almış, ancak 10 Nisan’da Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 145’e çıkarmıştı. Çin ise buna karşılık ABD mallarına uygulanan tarifeleri yüzde 84’e yükselttiğini duyurdu. Pekin, bu adımlara karşı “sonuna kadar mücadele edeceği” mesajını verdi.

Piyasa aktörleri, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’in yüksek tarifelerle karşılaşmasının petrol talebini daha da düşüreceğinden endişeleniyor. Çin’in, Trump’ın tarifelerinin ekonomik etkilerini hafifletmek için teşvik önlemlerini artırması bekleniyor. Ancak 10 Nisan’da açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, Çin ekonomisinin baskı altında olduğunu ortaya koydu.

EIA, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü güncelledi. Rapora göre, küresel petrol stoklarının 2025’in ikinci çeyreğinde artacağına dair öngörüler, fiyatları baskılayabilir.

Stok artışında, OPEC ve OPEC dışı bazı üreticilerden oluşan OPEC+ ülkelerinin üretim kısıntılarını gevşetmesi, OPEC dışı ülkelerde üretimin artması ve petrol talebindeki büyümenin yavaşlaması etkili olacak.

Bu kapsamda, küresel petrol stoklarının 2025’in ikinci çeyreğinde günlük ortalama 600 bin varil, ikinci yarısında ise 700 bin varil artacağı tahmin ediliyor. Bu artışın 2026’da da benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik açıdan 69,56 dolar direnç, 60,17 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.