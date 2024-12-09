Brent petrolde 'Suriye' yükselişi

Uluslararası piyasalarda cuma günü, Brent petrolün varil fiyatı 72,12 dolara kadar yükseldikten sonra günü 70,88 dolardan tamamladı. Bugün ise Brent petrolün varil fiyatı, sabah saat 11.09 itibarıyla 71,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 67,93 dolardan işlem görüyordu.Ural petrolün varili ise 66,19 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin ardında, Suriye'deki Esad rejiminin yıkılması ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik endişeler yer alıyor. Bölgedeki petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunması ve siyasi belirsizliklerin yarattığı arz endişeleri, fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR FİYATLARI DESTEKLEDİ

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısında 27 Kasım’da Esad rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında başlayan çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta rejim karşıtı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle Esad rejiminin sonu gelmiş oldu. Bu gelişmeler, Suriye’deki iktidar mücadelesini etkileyerek petrol fiyatlarını artırdı.

Brent petrolde teknik olarak 74,25 doların direnç, 70,52 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.