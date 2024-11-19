Brent petrolün varil fiyatı 73,39 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, Norveç'teki üretim aksaklıkları ve ABD'nin Ukrayna'ya silah desteği nedeniyle uluslararası piyasalarda 73,39 dolara yükseldi. Norveçli Equinor'un Johan Sverdrup petrol sahasındaki üretimi durdurması, petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Ulusararası piyasalarda dün 73,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,09 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,16 artarak 73,39 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,06 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolün varili ise 66,89 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatlarının artışında, küresel petrol arzında yaşanan aksamalar etkili oluyor.

Norveçli Equinor şirketinin, elektrik kesintisi nedeniyle Johan Sverdrup petrol sahasındaki üretimi durdurduğunu açıklamasının ardından dün petrol fiyatları artış gösterdi. Günlük 755 bin varillik üretimde eksiklik yaşandı.

Bunun yanında, ABD'li Chevron tarafından işletilen Kazakistan'ın en büyük petrol sahası Tengiz'de, petrol üretiminin planlı onarım çalışmaları nedeniyle yüzde 28 ila 30 oranında azaldığı bildirildi.

Petrol fiyatları çeşitli sahalarda üretimin durması nedeniyle yükselişini sürdürürken, yatırımcılar Rusya- Ukrayna savaşının kızışacağı endişesiyle temkinli davranıyor.

Amerikan Washington Post gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi, Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

Brent petrolde teknik olarak 76,55 doların direnç, 70,20 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.