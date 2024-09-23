Brent petrolün varil fiyatı 74,27 dolar

Ulusararası piyasalarda haftanın son iş gününde 75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.00 itibarıyla 74,10 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalard Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 71,45 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatlarının artışında Orta Doğu'da şiddeti artan çatışmalar etkili oluyor. Ham petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu bölgede gerginliğin artarak farklı ülkelere yayılabileceği endişesi arz sıkıntısı yaşanabileceği beklentisini besliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplam 41 bin 431 Filistinlinin öldüğü, 95 bin 818 kişinin yaralandığı tahmin ediliyor.

Lübnan Hizbullah'ı bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor. Uzmanlar, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,14 ile 76,14 dolar aralığının direnç, 74,14 ile 73,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.